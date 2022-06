Programa del 2 de junio de 2022 | ¿Piqué y Shakira se divorciarán por una infidelidad?

Tras varios rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista, tenemos aquí toda la información sobre una posible separación entre Piqué y Shakira.

Chisme No Like

Las conductoras de un podcast afirman que el futbolista, Gerard Piqué le fue infiel a Shakira tras años de matrimonio. Este rumor comenzó a tomar fuerza ayer por la tarde, pero en Chisme No Like descubrimos que no ha sido la única vez que ha tratado de estar con otras mujeres.