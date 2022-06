Podría existir vida en las nubes del planeta Venus.

En una noticia histórica, científicos del MIT anunciaron la presencia de vida en las nubes del planeta Venus y explican cómo fue posible este hallazgo.

Un reciente hallazgo podría cambiar el rumbo de la historia, luego de que revelaran que hay vida en las nubes del planeta Venus, el planeta más cercano a la Tierra.

¿Cómo es posible la vida en el planeta Venus a pesar de sus altas temperaturas?

En años recientes se pensaba que Venus era uno de los planetas menos probables para encontrar vida en nuestro Sistema Solar debido a sus altas temperaturas que alcanzan los 475° C en su superficie.

Sin embargo, un nuevo estudio del Massachusetts Institute of Technology (Instituto Tecnológico de Massachusetts) publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, dice que podría existir vida en el segundo planeta más cercano a nuestro Sol, debido a que los científicos encontraron la presencia de amonio en las nubes de Venus, un compuesto capaz de neutralizar el ambiente ácido provocado por las altas concentraciones de ácido sulfúrico en aquel planeta.

“Nuestro modelo predice que las nubes de Venus no están hechas completamente de ácido sulfúrico, sino que están parcialmente compuestas de sal de amonio como posible resultado de la producción biológica de amoníaco. Abriendo la posibilidad de que algún tipo de vida está creando su propio entorno habitable en Venus”, declaró Sara Seager, astrónoma del MIT, coautora del estudio.

Un descubrimiento que sugiere que organismos vivos podrían estar prosperando en estos momento en las densas nubes de Venus, creando su propio oasis en los aires. Una hipótesis que se confirmará en el 2023 con la misión de la Nasa ‘Venus Life Finder’, que tiene como objetivo descubrir evidencias de vida en nuestro planeta vecino, Venus.