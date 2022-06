Programa del 24 de junio de 2022 | ¿Don Pedro Rivera preocupa por su salud?

En Exclusiva para Chisme No Like, Rosie Rivera nos confesó la enfermedad por la que don Pedro Rivera atraviesa desde hace 2 años y de la que no sabíamos.

