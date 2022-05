El Pentágono hablará abiertamente sobre el fenómeno ovni.

En una noticia de proporciones históricas, anunciaron que El Pentágono romperá el secreto sobre el fenómeno ovni en una audiencia pública el 17 de mayo.

Sin duda, esta es una antesala de lo que será la gran desclasificación sobre el fenómeno ovni, mismo que T3rcer Milenio lleva informando desde hace más de 20 años. En una noticia histórica, el diario The New York Times anunció que el próximo martes, 17 de mayo, se realizará una audiencia pública donde se presentarán dos altos funcionarios del Pentágono para responder preguntas de los congresistas sobre el fenómeno aéreo no identificado, mejor conocido como el fenómeno ovni. Esta audiencia tiene como objetivo romper con el excesivo secreto que ha rodeado al fenómeno ovni, así como eliminar el estigma de la presencia extraterrestre en la Tierra y que los pilotos, militares y civiles puedan hablar con libertad sobre el fenómeno ovni, el cual es de interés para el público.