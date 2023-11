Quererte Así | Capítulo 27 | Esta vida no es la mía

Paulina está a punto de ser asaltada por unos malandros pero llega una vecina para salvarla, ella le agradece pero no sabe sus verdaderas intenciones. Paulina no logra acostumbrarse a su nueva vida, pues le pesa no tener las comodidades que siempre ha tenido, decide prepararle una cena romántica a Rafael pero a él parece no encantarle. Emilia tiene un plan macabro de engatusar a Amílcar para después vengarse de él, le platica a José María todos y cada uno de los pasos que quiere seguir para lograrlo.