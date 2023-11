Quererte Así | Capítulo 31 | Paulina no quiere a Amílcar

Gustavo le platica a José María sobre Yolanda, la madre de su hija Gabriela. Emilia y Amílcar visitan a Rafael y Paulina en su casa, pero a ellos no les agrada mucho esa visita. Paulina no quiere ver ni en pintura a su padre biológico. Matías y Perla están más enamorados que nunca y quieren gritarlo a los cuatro vientos. Marisela sabe que puede salirse con la suya en su divorcio, así que está pensando en contratar a un muy buen abogado para quitarle todo a Matías. Gustavo le pide a Amílcar que no se presente en la boda de Paulina.