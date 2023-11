Quererte Así | Capítulo 34 | Eva tiene miedo de la verdad

Eva habla con Rafael sobre su verdadero padre, trata de justificarse pero él no cree nada de lo que dice su madre. Alberto no quiere que su padre le entregue dinero a Marisela, está dispuesto a todo para que eso no suceda. Gabriela no se imagina que con quien ella coquetea, es su hermano. Amílcar y Adalina comienzan a tener algo entre ellos, la atracción es inevitable. Eva está destrozada, pues sabe que en cualquier momento Fred le dirá la verdad a Ramón.