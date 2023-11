Quererte Así | Capítulo 39 | Adalina revela la verdad

Fred insiste en querer ayudar a Rafael económicamente pero él sigue en la misma postura de no querer recibir nada. Matías cambia de a nombre de alguien más la empresa para no darle nada a Marisela en el divorcio, lo malo es que se lo cuenta a quien menos debería, Alberto, que como era de esperarse le cuenta todo a Marisela con tal de ganársela. Carmela ha tomado cartas en el asunto sobre su salud mental, encuentra un anuncio en la calle y decide llamar para que la ayuden. Después de tremendo pleito, Rafael y Paulina se encontentan y la el día de la boda llega; Ramón está muy feliz por su hijo, pero no por mucho tiempo, pues Adalina suelta la verdad sobre su amado Rafael.