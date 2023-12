Quererte Así | Capítulo 41 | El terrible accidente de Eva

Marisela se acaba de enterarse que su hija Cristina sale con un hombre, le pregunta que cuándo lo conocerá y que si lo lleva a la casa para poder ver de quién se trata, pero Cristina no quiere que eso suceda, teme que conozcan a su mamá alcohólica. Perla y Matías platican; ella le hace saber que a pesar de las adversidades que ahora viven, quiere estar con él porque es lo mejor que le ha pasado en la vida. Rafael platica con sus suegros y les revela que es hijo de Fred, Emilia se hace la sorprendida aunque ya lo intuía. Eva va a reclamarle a Adalina por haber soltado la verdad del padre de su hijo, pero Adalina la corre de su casa. Fred le pide disculpas a su compadre Ramón, pero él no cede y le pide que se vaya, que no lo quiere volver a ver. Eva es atropellada por ir distraída por la calle, la llevan al hospital y le informan a Rafael; él la visita y estando en terapia se queda sin signos vitales.