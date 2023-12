Quererte Así | Capítulo 42 | La muerte de Eva

Rafael está en el hospital y le dice a su madre que la ama, nunca se imagina que son las últimas palabras que ella podrá escuchar pues ha fallecido. Genaro está molesto con su madre, pues a él le hubiera encantado que Perla y su nuevo novio los mantuvieran. Matías ya lo dijo: no le quiere dejar nada a Marisela; a pesar de los consejos que Gustavo le da, él sigue en su posición. Adalina se pone de acuerdo con Amílcar para que quedarse con él a su llegada a la ciudad, él la reciba. Ramón habla con Rafael, al parecer ya está más tranquilo y le dice que su madre puede regresar cuando quiera para que hablen; no se imagina lo terrible que le ha pasado a Eva y Rafael se lo hace saber, Ramón está destrozado. Una vez más, Paulina y Rafael están peleando pues ella quiere pagar los gastos funerarios y él no lo acepta. Ramón nunca se va a perdonar haber dejado ir a Eva.