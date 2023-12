Quererte Así | Capítulo 44 | El dinero de Paulina

Paulina ya le puso las cartas sobre la mesa a Rafael, pues dice estar harta de vivir con cucarachas y tener que toparse con maleantes cada que llega a casa; ella se irá al hotel y no le importa si Rafael viene con ella o no. Marisela sospecha que Matías está tramando algo, pues no le cuadra que de la noche a la mañana haya decidido darle dinero y una pensión de su divorcio. Carmela busca hacerle ver a Perla que está haciendo mal las cosas con Matías, pero a su hija poco le importa pues lo único que busca es sacarle dinero. Ramón se siente muy apenado porque Paulina pagó el funeral de doña Eva, va a buscarla pagarle todo lo que se gastó pero ella se niega. Rafael entra en razón y busca a Paulina en el hotel para poder estar bien y juntos.