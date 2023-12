Quererte Así | Capítulo 46 | Genaro quiere el dinero de Paulina

Paulina le suelta una cachetada a su hermana Gabriela, pues se acaba de enterar que Alberto y ella se acostaban cuando Paulina era novia de él. Perla habla con Gustavo para decirle que tiene que renunciar, a él no le agrada nada la idea y se lo hace saber a ella. Marisela está devastada por su divorcio y nuevamente se tira en el vicio del alcohol. Gabriela está muy preocupada, pues ahora que Paulina se enteró que era traicionada, se quedará sin casa y sin dinero. Emilia quiere que Paulina convenza a Rafael de recibir el dinero de Fred, al parecer Paulina seguirá ese consejo. Adalina se está dando cuenta que no es tan fácil la vida en la ciudad como ella pensaba, la única ventaja que tiene es que Amílcar la sigue apoyando. Emilia quiere a Gabriela fuera de su casa, pues está molesta con lo que le hizo a Paulina, la quiere correr peor Gustavo la defiende para que no lo logre. Amílcar y Genaro idean un plan para sacarle dinero a Paulina, pero las cosas no resultan como esperaban.