Quererte Así | Capítulo 48 | La reunión con Fred

Adalina le marca a Rafael por teléfono descaradamente, él está furioso y sentido con ella así que la manda a volar y le pide que no le vuelva a hablar en su vida. Emilia concreta una reunión en un restaurante con Fred y Paulina, donde él les cuenta la versión de los hechos sobre su pasado con Eva. Carmela se une a un grupo donde todos cuentan su problemas donde José María conoce y esucha a detalle lo que está pasando en su vida; ahora ambos tienen más interés el uno por el otro. Alberto y Gabriela no se quieren quedar de manos cruzadas y buscan hacer algo por tener dinero, se ponen de acuerdo para idear un plan y conseguirlo. Emilia despide a Fred de una forma muy peculiar y que deja a él atónito: con un beso en la boca. Rafael no quiere ver ni en pintura a Fred, está molesto porque Adalina le llenó la cabeza de mentiras.