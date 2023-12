Quererte Así | Capítulo 49 | Genaro no es bienvenido en casa

Rafael insiste en no querer recibir dinero de Fred, aunque Paulina le dice que tarde o temprano llegará a manos de él, pero Rafael no piensa “traicionar” a su padre. Carmela está muy sentida porque Genaro visitó a su media hermana, Perla le dice a Carmela que mejor lo corra de la casa pero él se molesta y golpea a su propia hermana. Marisela le pide apoyo a Gustavo para su juicio, no sabe qué hacer con su divorcio. Rafael le cuenta a Paulina que está enterado que Adalina anda con Amílcar, la deja pensando en eso. Gabriela le dice a su padre que quiere ir a conocer a su madre, pero él intuye que hay algo detrás de esa decisión. Alberto busca a Perla y le dice que quiere salir de nuevo con ella, pero Perla lo batea. Genaro va a casa de Amílcar para pedirle que lo deje vivir en su casa pero Amílcar se niega, pues tiene a Adalina viviendo ahí. Perla le revela a Paulina que Alberto también estuvo con ella cuando ellos estaban juntos.