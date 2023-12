Quererte Así | Capítulo 50 | Gustavo y Marisela terminan juntos

Perla le cuenta a Paulina que Alberto también estuvo con ella, las verdades de este hombre siguen saliendo. Genaro está muy sentido con su hermana, ahora quiere afectarla de la forma que sea, buscará a su novio para hablarle sobre las verdaderas intenciones de Perla. Gil le aconseja a Rafael que no evite a Fred y se deje consentir por él, pero Rafa no quiere traicionar a su padre Ramón. Carmela está muy emocionada por estar conociendo a José María, la cara de felicidad en su rostro es inevitable. Alberto deja pensando a su padre, pues ahora que sabe sobre su relación con Perla, le mete cizaña para afectarlo; lo consiguió, ahora Matías está preocupado y pensando si es buena idea tener un hijo con Perla. Gustavo habla con Marisela para ofrecerle su apoyo en el divorcio, ella se siente bien con él y comienza a besarlo; la cosa no termina ahí, se van a la cama juntos.