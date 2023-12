Quererte Así | Capítulo 55 | Fred, una víctima más de Emilia

Gabriela visita a Paulina para pedirle perdón y hablar con ella, pero Paulina la pone en su lugar y le hace saber que está al tanto de que solo quería su fortuna, Paulina ya abrió los ojos de la verdadera cara de su hermana. Cristina está muy apenada con su novio porque le presentó a su madre y estaba hasta las chanclas de borracha. Genaro se va a casa de Amílcar a vivir, aunque la relación no es del todo sana. Matías ha decidido cambiar su testamento, pues estaba incluída Marisela y ahora la quiere quitar. Emilia se le ha metido a Fred, ahora lo fue a visitar a Nueva York y ya lo tiene a sus pies, pues él no deja de mirarla con ojos de amor. Marisela va a cenar con Gustavo y ella no puede dejar el alcohol, él pide agua para la velada pero ella se molesta. Emilia y Fred terminan en la cama.