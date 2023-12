Quererte Así | Capítulo 56 | Gustavo confiesa su amor por Marisela

Emilia consiguió lo que quería: tener a Fred ante sus pies, terminó en la cama con él y sabe que lleva las de ganar para más adelante pedirle cosas. Cristina enfrenta a su madre y le dice estar enterada de que tiene una relación con Gustavo, Marisela se queda impactada y promete dejar de tomar. Amílcar llega a buscar a Emilia y Gustavo le dice que se fue de viaje. Adalina se entera de que Carmela (su casera), es ex de Amílcar, se queda atónita y no puede evitar su reacción. ¡Gustavo le confiesa a Matías que está enamorado de Marisela! Pero creo que acaba de regalar, pues Marisela sabe que no el dará ni un peso. Quien también está enamorado es Fred, pues cayó en las garras de Emilia.