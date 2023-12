Quererte Así | Capítulo 57 | Emilia ha enamorado a Fred

Fred le declara su amor a Emilia, dice que quiere estar con ella y no quieres que se separen, quiere que vivan su amor; ella dice que tienen que ir un poco más despacio, pero está contenta de haber cumplido lo que tanto anhelaba. Cristina sorprende a Alberto y Gabriela en paños menores, ambos niegan tenr algo pero eso es algo más que obvio. Marisela le promete a Gustavo que se va a tratar para dejar el vicio del alcohol. Amílcar no deja de llamarle por teléfono a Emilia, pero no logra le conteste, está furioso. Matías se siente frustrado proque todo se le ha salido de control con Marisela y le pega una cachetada. El amor entre Marisela y Gustavo cada vez se consuma más, parece que los dos se sienten bien cuando están juntos. Genaro le pide a ayuda a Paulina para salirse de casa de Amílcar, ¿ella lo ayudará? Emilia y Gabriela se agarran a golpes.