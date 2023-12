Quererte Así | Capítulo 58 | Emilia por fin se divorciará de Gustavo

Emilia y Gabriela se pelean a golpes, pues nunca han sido del agrado la una para la otra. El plan de Alberto sirvió a la perfección, Matías está que le hierve la sangre porque piensa que Perla estaba con él, incluso se molesta con Carmela que no sabe lo que está pasando. Emilia corre a Gabriela de la casa, literalmente la avienta y le pide a los de seguridad que no le vuelvan a dar acceso. Carmela va a casa de Silvia y se encuentra con su hijo Genaro, él está molesto y sentido con su madre, pero no se da cuenta que quien ha hecho todo mal es él. Marisela se siente mal por iniciar una relación con Gustavo, pero él la convence de que todo estará bien y les irá perfecto. Perla está muy molesta por las acusaciones que Matías hace sobre ella, no se imagina todo el teatro que Alberto ha armado sin que ella se entere. Emilia le hace saber a Fred que ya se divorciará y que estará libre para él.