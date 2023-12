Quererte Así | Capítulo 59 | Matías está harto de Alberto

Emilia ha enganchado y enamorado a Fred, ahora le avisa que Gustavo por fin se fue de la casa y que ella queda libre para estar con él; Fred no se da cuenta que lo único que busca es su dinero. Amílcar le pone las cartas sobre la mesa a Genaro y le dice que se tiene que poner a trabajar, pues ya está harto de que no haga nada de su vida. Gustavo le confiesa a Gabriela que se está enamorando de Marisela, a ella no le agrada en absoluto. Cristina le pregunta a su madre si es cierto que quiso seducir a Alberto, este hombre ha hecho líos por todos lados, parece que no quiere ver a nadie feliz. Matías está furioso con Alberto, ahora que el laboratorio le confirmó ser el padre del hijo que espera Perla, se dio cuenta del tipo que es su hijo, así que lo enfrenta y lo echa de la empresa. Adalina le marca a Rafael para arreglar las cosas, pero él la odia. Emilia invita a tomar a Marisela, lo que busca es afectarla y quede mal con Gustavo. Emilia le confiesa a Paulina que está “enamorada” de Fred.