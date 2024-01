Quererte Así | Capítulo 61 | El lamento de Magali

Genaro decide darle un sustito a Alberto, quien decidió ir a confrontarlo para pedirle que se alejara de su hermana, pero al final fue él quien salió corriendo del lugar, pues Genaro no tardó en sacar un arma para amedrentarlo y, de paso, quitarle su reloj y su cartera, acciones por las que podría meterse en un grave problema. Mientras tanto Magali no puede soportar la idea de haber sido solo un juguete para Diego, así que va a buscarlo para preguntarle si en realidad su relación fue una farsa pero él sin ningún tipo de remordimiento le pide que se vaya, pues ya no quiere saber nada de ella.