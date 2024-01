Quererte Así | Capítulo 66 | Rafael aborrece a Emilia

Gabriela le cuenta a Alberto que está enamorada de Gil y que por lo mismo ya no se podrán ver de como lo hacían. Emilia sabe que a Rafael no le agrada nada de lo que hace ella, pero poco le importa. Carmela ve todo golpeado a su hijo Genaro, le duele mucho verlo así pero tiene que aguantar y no ser la madre dejada que siempre ha sido. Genaro le pide a Perla su computadora. Matías le prohibe a Alberto que vuelva a ver a Perla, pues sabe todo lo que ha afectado en su relación con ella, terminan peleados. Yolanda le revela a Ramón que no sabe si Gustavo sea el padre de Gabriela, pues de joven dice haber sido muy reventada. Fred está emocionado por casarse con Emilia, pero Rafael no está nada de acuerdo con ello.