Quererte Así | Capítulo 67 | El increíble plan de Fred

Fred le hace saber a Emilia que tiene que firmar un contrato prenupcial y a ella no le agrada para nada la idea, de inmediato le cambia la cara. Adalina logra que un representante le ayuda a Gil, ahora tendrá más oportunidades para desempeñarse como luchador. Matías le pide a Perla que se vaya a vivir a su casa, no quiere esperar a que se casen para que ella se mude, pero a Perla no le agrada mucho la idea. Gustavo y Amílcar visitan a Fred para advertirle sobre la verdadera cara de Emilia, pero él se molesta y los corre. Cristina acepta cada vez más a Gustavo, ahora lo invita a quedarse junto a Marisela para cenar todos. Fred le revela a Paulina y Rafael que todo lo que ha hecho es un plan para ver hasta dónde llega la ambición de Emilia.