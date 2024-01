Quererte Así | Capítulo 69 | El avión de Fred se cayó

Emilia está muy molesta, pues intuye que Fred le vio la cara y jura vengarse. Matías se molesta de que Gustavo le cobra el dinero que le debe, aunque al parecer su molestia no es exactamente por eso, pues Marisela está de por medio. Adalina se mete a la cama con el señor que según ayudará a Gil y a ella en el mundo artístico. Daniel no quiere saber nada de Gerardo, pues teme que lo meta en más problemas de los que ya lo ha metido. Matías se entera que Alberto trabajará para Emilia, no se podrá deshacer tan fácil de él. Gustavo acompaña a Marisela a un grupo de apoyo para adicciones, parece que la quiere mucho y quiere ayudarle en este proceso. El avión de Fred se cayó, no saben aún si hay sobrevivientes, Emilia se entera y quiere saber si Rafael es su heredero.