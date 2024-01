Quererte Así | Capítulo 72 | Carmela está embarazada

Encontraron el testamento, resulta que Rafael es el único heredero de Fred. Gil investigó y resulta que el tipo que decía querer ayudar a Adalina en su carrera como artista, es un vividor de primera. Amílcar quiere regresar con Emilia, le pide una oportunidad más para vivir su amor, pero ella lo corre de su casa. Marisela está molesta con Daniel, no puede creer que haya perdonado a Genaro después del daño que a ella le hizo. El divorcio entre Marisela y Matías al fin es oficial, ella se siente libre. Gustavo está molesto con Gabriela, pues no le agrada que no aprenda la lección y siga esperando dinero sin esforzarse ni hacer nada. Rafael y Paulina le piden de favor a Emilia que les ayude con la Visa y él pueda ir por el dinero que le dejó Fred. ¡Carmela está embarazada! Magali y Diego vuelven a estar juntos, ambos morían por hacerlo.