Quererte Así | Capítulo 73 | Cristina sabe la verdad

Carmela quiere tener al hijo que está esperando, dice que no tiene de otra y que no quiere deshacerse de él. Adalina parece haber reaccionado, pues le dice al señor que según le estaba ayudando a promocionarla que ya no le pagará la cuenta en el bar ni a él ni a sus acompañantes. Genaro le manda el audio a Cristina donde Daniel confiesa que él también tuvo que ver en el video íntimo que grabaron, Cristina truena a Daniel. Rafael no quiere la ayuda de Emilia, prefiere viajar horas en camión que estar a merced de lo que ella decida hacer, no quiere deberle ningún favor a su suegra. Emilia increíblemente está pensando en volver con Amílcar, pues dice sentirse sola.