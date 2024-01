Quererte Así | Capítulo 79 | Rafael es liberado

Ahora que Yolanda le dijo a Gustavo que Gabriela no es su hija, él no sabe qué hacer pues se siente raro. Emilia le cuenta a José María lo que pasó con Alberto, incliuso le dice que se quedó con ganas de repertirlo, ¡no tiene llenadera esa mujer! Alberto está furioso ahora que se enteró que Diego se encargará de respaldar los bienes moentarios de Cristina, pues él ya se hacía quitándoselos. Gabriela le dice a Gil que le pida un departamento a Rafael, su avaricia se nota a flor de piel. Paulina junto con Ramón y Gustavo por fin logran encontrar a Rafael y van por él a la cárcel; su sorpresa es verlo todo golpeado. Marisela quiere tomar, pero su enfermedad le hace imposible lograrlo. Genaro y Amílcar están ideando de dónde sacar más dinero y Genaro le propone asaltar al pasaje de Amílcar. Rafael está seguro que Emilia fue quien se encargó de que lo encerraran y golpearan, pero Paulina no cree en esa versión de los hechos.