Quererte Así | Capítulo 82 | Marisela no quiere en su vida a Gustavo

Gustavo no se saca de la cabeza el hecho de que Emilia haya tenido algo que ver con la golpiza que le dieron a Rafael, increíblemente los dos terminan en la cama juntos. Cristina quiere que Alberto lleve los trámites de su herencia, confía mucho en su hermano pero parece que no ha terminado de conocerlo. Perla le miente a Alberto diciéndole que nunca estuvo en la cama con Matías, él no sabe si creerle. Paulina se pelea con Rafael y se siente muy mal por todo lo que está pasando en su vida, Emilia aprovecha la situación para consolarla. Gustavo le confiesa a Marisela que se metió a la cama con Emilia, Marisela lo manda muy lejos. Amílcar y Genaro acuden al hospital para apoyar a Carmela, pero todo es hipocresía de parte de ambos. Justo cuando Paulina llega al hospital, se encuentra a Adalina abrazando a Rafael.