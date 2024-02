Quererte Así | Capítulo 84 | Emilia está embarazada

Emilia acude al doctor para un chequeo y se encuentra con la sorpresa de que está embarazada, la pregunta es: ¿de quién? Alberto está buscando a Perla para estar con ella de nuevo. Amílcar ya no quiere seguir con el plan de asaltar en el taxi junto a Genaro. La mentira de que Perla nunca estuvo en la intimidad con Matías ha crecido. Emilia le avisa a Rafael que tendrá un hermano, pues asegura que el bebé que espera es de Fred. Cuando Rafael estaba en una tienda de ropa unos maleantes lo quieren agredir, pero él se defiende y repele el ataque. Gabriela está muy sentida por lo que le dijo su padre: que no sabe realmente si es o no su padre.