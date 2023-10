Quererte Así | Capítulo 10 | La primera vez que abres el corazón

Paulina fue a hablar con Emilia para decirle que su corazón le pertenece a Rafael y va a comenzar su vida con él, pero ella, con tal de mantenerla bajo su control, le confesó que Gustavo no es su padre. Rafa está nervioso por la plática con Emilia y Silvia le advirtió que no sería nada fácil tenerla de suegra. Eva está cansada de los desplantes de Adalina y no piensa seguirla aguantando.

¡Checa aquí los capítulos completos de Quererte Así!