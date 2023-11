Quererte Así | Capítulo 19 | ¿Qué pasó con nuestro hijo?

Emilia amenazó a Pau con quitarle el dinero, pero ella no tiene miedo de nada. Además, Emilia está planeando ir a Acapulco para traer de regreso a Pau, pero no será tan fácil. Los papás de Rafa siguen apoyándolo con los gastos de su relación con Pau, incluso mamá Eva la llevó a conocer su nuevo hogar. Almícar visitó a Emilia para saber sobre su hijo, pero ella le mintió, pues no lo quiere cerca.

