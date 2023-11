Quererte Así | Capítulo 22 | Rafa es mi hijo

Rafa puso en su lugar a Emilia, pues no le tiene miedo y no le importa que tenga dinero y él no. Gustavo le dio una cucharada de su propio chocolate a Emilia y le dijo que después de años de desprecio, ya no le provoca nada. Fred le dijo a Eva que Rafa merece una vida mejor y él se lo puede dar, pues le pertenece por ser su hijo.

