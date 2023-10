Quererte Así | Capítulo 07 | El segundo plan de Emilia

Emilia empieza a asesorar Gabriela sobre el cómo debe manejar su dinero y la convence de que le de parte de su la herencia para que ella administre su dinero, Gustavo no está de acuerdo, pero Gabriela solo está fingiendo, pues no piensa perder ni un solo peso. Rafael lee lo que Paulina le escribió y esta dispuesto a impedir su boda para salvarla de que se case con alguien que no ama.

