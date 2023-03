T3rcer Milenio 360 | Los intensos cambios climáticos.

Eventos climáticos intensos afectan los dos extremos del planeta, con impresionantes sequias en Europa y Asía, además en Norteamérica una ola de impresionantes nevadas, le tenemos los detalles. Las batallas por la ciudad de Bajmut en Ucrania, continúan, por lo que los civiles que aún permanecen en la ciudad tienen que huir. En Irán, centenares de mujeres jóvenes resultan envenenadas en las propias escuelas, le tenemos el reporte. Mientras que en Suecia autorizan la caza de más de 200 linces.

En noticias del fenómeno ovni, un expiloto de la marina de los Estados Unidos, declaro a una cadena de noticias norteamericana, que fue testigo presencial de fenómenos aéreos no identificados y afirma que los objetos recientemente derribados por las fuerzas estadounidenses no fueron globos. Además, a lo largo de esta semana se han registrado numerosos avistamientos ovni, uno en el volcán de fuego de Guatemala, un objeto que cruza por encima del coloso mientras presentaba una erupción. Por su parte, en la república mexicana, en las últimas 72 horas, se han registrado diversos avistamientos, como un impresionante objeto no humano en Valle Hermoso, Tamaulipas, así como en Rosarito, Baja California, le tenemos las extraordinarias evidencias. Esto y mucho más por T3rcer Milenio 360.