T3rcer Milenio 360 | Objetos misteriosos en el cielo de México.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordena crear un grupo especializado en el análisis de los objetos voladores no identificados y así medir su capacidad de riesgo, te tenemos todos los detalles. Además, el ex analista del departamento de estado y del departamento de defensa de los Estados Unidos, afirma que existen reportes de pilotos militares, sobre el avistamiento de objetos que superan las leyes de la física, te tenemos toda la historia.

Continúa la búsqueda desesperada de sobrevivientes luego de las intensas lluvias en Brasil. También te presentaremos un reportaje especial sobre el asesinato de ambientalistas en México.

En más noticias del fenómeno ovni, al poniente de la CDMX es fotografiado un misterioso objeto en el cielo, te tenemos la extraordinaria imagen. Además, en el estado de Montana, Estados Unidos, captaron un objeto en forma de disco, en una región en donde previamente se detectaron misteriosos objetos voladores no identificados, que posteriormente habrían sido derribados.