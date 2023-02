T3rcer Milenio 360 | Señales en el cielo de Turquía.

Vladímir Putin retira a Rusia del pacto para el control de armas nucleares y pone todo su arsenal listo para atacar. Por su parte, China buscará junto a Hungría una cooperación conjunta para ponerle fin a la guerra en Ucrania.

La cooperación climática de las naciones unidas afirma que hasta mil globos son liberados todos los días con fines científicos en el mundo. Sin embargo, las características de estos globos no son similares a los misteriosos objetos derribados por el ejército estadounidense, en suelo norteamericano, un hecho que sin duda pone en evidencia el posible ocultamiento de tecnología humana en nuestro planeta y que los objetos derribados por los Estados Unidos no fueron simples globos.

La actividad de nuestro sol continúa en aumento, esto luego del registro de una de las más peligrosas llamaradas solares de los últimos cinco años, te tendremos todos los detalles.

En más noticias del fenómeno ovni, recuperan una gran esfera en las playas de Japón, algunos testigos afirman que cayó desde el espacio ¿Acaso se trata de algún tipo de tecnología no humana? Te tenemos la historia.

Mientras tanto, en Turquía se registró una extraordinaria señal en el cielo justo antes de los terribles sismos que azotaron al país. Además, el pasado 13 de febrero en Estambul, un testigo pudo grabar un extraordinario objeto luminoso sobre la ciudad, te tendremos las impresionantes imágenes.