T3rcer Milenio | El misterio de los objetos en el aire.

En T3rcer Milenio, te presentaremos aquellos casos que se han presentado en los últimos días a partir de los tres objetos que fueron derribados, sin embargo, la actividad no se ha interrumpido porque se están acercando cada vez más, son más claros, esto nos lleva a una confrontación directa después de que en algunos lugares como Estados Unidos o Japón hay órdenes directas de ataque contra esos objetos, pero ¿Por qué no lo están haciendo ahora que se están presentando? Si la evidencias que le vamos a presentar es muy clara.

En la investigación especial, el presidente Joe Biden, ordenó que se ejecute una nueva oficina, un grupo de expertos que puedan determinar cuándo se encuentra un objeto en el aire, de qué se trata, es un globo espía, es un globo meteorológico o se trata de un objeto anómalo.

Además, conoce las secuelas de una tragedia, una guerra que significa un verdadero genocidio de un país por las ambiciones personales de otro, de un hombre que en su momento fue admirado, que sería algo distinto, pero no fue así porque sus deseos de que Rusia sea un nuevo imperio, lo han dominado.

En el secreto de la vida te vamos a presentar el caso de Ramón Medina, un relojero que sufría de Miastemia gravis, una enfermedad que le había evitado caminar, pero ahora ha vuelto a manejar, camina perfectamente y ha regresado a armar relojes.