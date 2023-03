T3rcer Milenio | ¿Qué es la llamada esfera de Betz?

Le presentaremos las últimas evidencias de la intensa oleada de avistamientos ovnis que se está presentando alrededor de todo el planeta Tierra. El misterio de la esfera de Betz, pues recientemente fue descubierta una extraña esfera en Japón, un misterio que se está intentando descifrar, por lo que le traemos la historia de la esfera de Betz, nombrada así por la familia que la encontró y que después de haber convivido con este extraño objeto, desapareció sin dejar rastro. Un extraordinario video de dos naves sobrevolando los cielos llega como evidencia de que hay tecnología no humana que no podemos percibir, pues estos dos objetos no identificados fueron captados gracias a una cámara inflarroja.