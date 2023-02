T3rcer Milenio | ¿Qué hay detrás de los ovnis derribados?

¿Qué relación habrá con el magnetismo entre el Sol y la Tierra con los videos captados de objetos anómalos volando sobre diferentes volcanes alrededor del mundo? Le tendremos impresionantes imágenes al respecto. ¿Se acerca el momento en el que el gobierno estadounidense admita la existencia de ovnis? Diversos congresistas le exigen a Joe Biden que salga a declarar, algo que implicaría que Estados Unidos sabe desde hace años que no estamos solos en el universo, pues han logrado recuperar restos de naves y restos de otros seres inteligentes. Un objeto volador no identificado que aparentaba cambiar de color fue captado en Rusia, mientras el presidente Vladimir Putin realizaba una conferencia de prensa, al menos cuatro aeronaves rusas confirmaron la presencia de este extraño objeto sobrevolando el mar. ¿Estará cerca la revelación de seres que no son de este mundo? ¿Qué significa la exagerada presencia de ovnis en el mundo? ¿Estamos cerca de saber algo que podría cambiar toda nuestra perspectiva del universo?