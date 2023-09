Todo por Amor | Capítulo 63 | Carmen está volviendo a vivir

Sergio no sabe cómo manejar sus sentimientos y la noticia que Carmen les dio sobre la relación que comenzó con Gonzalo, así que solo puede quejarse para echarle en cara a su mamá, que ya está grande para esas cosas. Enrique también explotó en su contra al enterarse de la noticia, pero a Carmen ya no le importa. Mariano no quiere seguir sufriendo, así que optó por erradicar el problema.

