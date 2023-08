Todo por Amor | Capítulo 33 | Lucia consigue el apoyo de Javier

Mina se encontró con un hombre y decidió no llegar a casa. Carmen se quedó dormida, pero cuando despertó en la mañana, se dio cuenta de que Mina no estaba y comenzó a buscarla, incluso fue a pedirle ayuda a Enrique. Javier le extendió la mano a Lucía para ayudar a buscar a su hermana, pero no aceptó. En la búsqueda de Mina, la policía registró el cadáver de una mujer con sus características, así que Enrique tiene que reconocer si es o no el cuerpo de su hija.