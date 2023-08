Todo por Amor | Capítulo 38 | El peor error de Enrique

Enrique quiere recuperar a su familia ahora que Raquel lo dejó a su suerte, pero no todo es así de fácil, pues Carmen no olvida y no lo quiere de vuelta. Lucía le contó a su papá sobre las visitas de Gonzalo y se puso celoso, así que visitó a Gonzalo para dejarle claro que va a volver con Carmen y él debe de hacerse a un lado.