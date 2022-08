Tus programas favoritos de a más+ cambian de horario, ¡entérate de los detalles aquí!

¿Ya te enteraste? ¡Nuestra programación cambiará! En a más queremos que disfrutes cada uno de nuestros programas y por ello renovamos nuestros horarios y aquí te contaremos más detalles.

Ansiamos seguir contando con tu compañía cada día y estamos seguros que con cada uno de nuestros programas, novelas, chismes y noticias elegidos y pensados especialmente para ti, quedarás encantado y en espera de otro día para contenido nuevo ¡sólo por canal a más + 7.2! Apartir de este lunes 22 de agosto entraremos más fuertes que nunca, ¿listo?

¿Cuáles serán los nuevos horarios?

Recibiendo el día con Soy Abundancia ahora a las 10:00 a.m

Seguimos con la primer novela: Así En El Barrio Como En El Cielo 11:15 p.m.

Por supuesto que el día debemos comenzarlo con Chisme No Like en punto de las 12:00 p.m.

Después, una de las novelas que ha marcado la historia: Mirada De Mujer El Regreso 12:30 p.m.

No te puedes esta gran historia de amor: Cielo Rojo 1:00 p.m.

A continuación: Sacrifico de Mujer 2:30 p.m.

Seguidamente Emperatriz 3:30 p.m.

Para comenzar con los clásicos favoritos en Cineramas: Primera Función 4:30 p.m. y Cineramas: Segunda Función 6:15 p.m.

Luego, comenzamos con Enigmas: El Lado Siniestro de la Historia a las 8:00 p.m.

Los acontecimientos y datos que debes de conocer en Ahora Más Noticia 8:30 p.m.

Sin perderte de T3rcer Milenio 360 Internacional a las 9:30 p.m

Finalizando con nuestra ya conocida Barra de Impacto 10:30 p.m.

Y no olvides que en nuestro sitio web puedes revivir los capítulos de nuestras telenovelas, además de disfrutar de nuestros programas. ¡No te pierdas ninguno de nuestros contenidos!



Da click y comienza a ver los programas y novelas de a más + 7.2 .