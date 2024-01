Vivir a Destiempo | Capítulo 05 | Paula y Alejandro se reencuentran

Rogelio está furioso, no se tienta el corazón con su suegra y la corre de su casa. Berenice sabe que es muy difícil que Daniel la pueda ver como novia; aunque dice que le gusta estar sola, en el fondo quiere estar con él. Carolina no tiene pelos en la lengua, le dice de cosas a su yerno sin importarle nada, pues no está de acuerdo que su hijo esté con él. Tania no quiere nada formal con Eduardo, ya se lo dijo y no piensa repetirlo según ella. Sonia llega a casa de Paula y se percata que su madre está peleando y discutiendo con Rogelio, entra a la recámara y su madre se desmaya, incluso Carolina llega hasta el hospital. Rogelio le prohíbe a Paula acercarse a su hija Tania. La relación entre Patricio y Cristina ha caído en la rutina y buscan encontrar algo que los ayude a salir de ella. Sonia se enoja con Rogelio porque por su culpa terminó dormida en el sillón. Paula y Alejandro se vuelven a ver después de mucho tiempo.