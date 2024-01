Vivir a Destiempo | Capítulo 10 | Su amor es inevitable

Tania no quita el dedo del renglón de buscar que Alejandro se fije en ella, a pesar de la diferencia de edad que hay entre ellos, pero él no se da cuenta. Paula está muy incómoda por la cena, lo único que quiere es que termine pronto para poder salir corriendo de ahí. Amparo no puede creer que nadie se haya preocupado por ella ahora que está en el hospital. Sonia está preocupada porque se sepa lo de su amorío con Rogelio. Berenice se entera de que Daniel quiere con ella, jamás lo imaginó. Rogelio se pone borracho en la cena y comienza a hacer y decir incoherencias; le advierte a Paula que si la ve coqueteando con Alejandro, les quitará la vida. La emoción que Paula y Alejandro sienten cuando se ven es inevitable. Eduardo viaja a Guadalajara para ver a su madre. Alejandro le revela a Paula que está enamorado de ella y se da un beso.