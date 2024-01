Vivir a Destiempo | Capítulo 15 | Tania ya no es una niña

Paula se niega a aceptar todo lo que le ha dicho Alejandro sobre su hija. Amparo convence a Karina que vaya a CDMX con ella. Daniel sigue evadiendo a Berenice, pues le da mucha pena el tener que aceptar que le gusta mucho. Rogelio no deja de amedrentar a su hijo, quiere que “se haga un hombre”. Tania no tiene límites, en la mañana ve a un hombre para tener relaciones y más tarde se queda de ver con su novio y también lo hace. Paula encuentra a Tania en la cama con su Eduardo, se acaba de dar cuenta que todo lo que se dice de su hija es cierto. Sonia se siente sola, pero no hace nada por cambiar su vida. Paula y Rogelio se molestan con Tania por lo que hizo, pero a ella poco le importa.