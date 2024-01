Vivir a Destiempo | Capítulo 04 | Rogelio corre a Carolina

Paula quiere que su mamá se vaya a vivir con su hermana para no llevarla a un asilo, pero piensa que ella no va a aceptar, pues tiene un ritmo de vida acelerado y además no tiene la mejor relación con Carolina, sin embargo sorpresivamente, Sonia termina por aceptar recibirla en su casa. Daniel recibe una gran noticia, Eduardo le ha conseguido un empleo en la empresa de su papá, con la intención de quedar bien con Tania, a quien quiere conquistar. Beatriz le confiesa a Sonia que su hijo Julio es adoptado, y teme porque él se enteré de la verdad, ya que últimamente ha tenido dudas.

