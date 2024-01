Vivir a Destiempo | Capítulo 06 | Sentimientos encontrados

Paula no deja de pensar en el reencuentro que tuvo con Alejandro, aún no puede creer que después de tanto tiempo sigue sintiendo algo por él, Alejandro está que no para de la emoción por ver a su amor de hace años. Pato no soporta el descaro de Rogelio y su amorío, así que les hace saber que él no está de acuerdo de que le vean la cara a Paula, pues siempre ha mostrado ser una buena esposa, es tan grande su enojo que corre a Sonia de la empresa. Rogelio le da consejos nada buenos a Tania, quiere que se case con Eduardo para asegurar su futuro económico y aunque ella le comenta que no está interesada, él insiste y la hace dudar. Carolina se entera por una llamada de que Rogelio y Sonia son amantes.

