Vivir a Destiempo | Capítulo 08| A punto de la bancarrota

Tania no está de acuerdo con que su abuela regrese a su casa, pues Carolina se la pasa criticando su manera de ser y vestir. Paula no se permite siquiera pensar en un futuro con Alejandro, es una mujer intachable que siempre ha visto por sus hijos y su matrimonio, el cual no piensa echar a perder por una aventura, sin embargo, Alejandro ve todas las posibilidades de poder recuperar al amor de su vida. Todos empiezan a tener sospechas sobre el pasado de Paula y Alejandro, tienen curiosidad por saber cómo se conocieron y qué fueron en su tiempo.

