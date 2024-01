Vivir a Destiempo | Capítulo 16 | ¿Sonia y Tania son iguales?

Paula y Rogelio discuten por la familia tan disfuncional que son, él la culpa por haber cuidado mucho a Daniel y haber hecho a un lado a Tania, pero a pesar de todo, están de acuerdo en confrontar a su hija para saber si consume drogas, no sin antes tener las suficientes pruebas. Julio es un hombre sin filtro y le dice todo lo que piensa a su mejor amigo, pero Eduardo está tan enamorado de Tania que no quiere creer nada de lo que le digan. Paula por fin pone en duda las palabras de su mamá y empieza a creer que es real todo lo que le dice Carolina sobre Sonia, pues muchas cosas respecto a su familia no le cuadran. Amparo se encuentra en la Ciudad y le insiste a Alejandro para que regresen, pero él sigue firme en su decisión de no volver con ella.

